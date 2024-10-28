شكرا لقرائتكم خبر عن هددت بالرد.. بيونج يانج تتهم سول بإرسال مسيرات لاختراق حدودها والان نبدء بالتفاصيل

قمامة سياسية تحفيزية

مسار المسيرة

نهاية نظام الشمال

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، أن تحليلها لسجل طيران مسيرة تحطمت في بيونج يانج في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر أنها أقلعت من جزيرة حدودية كورية جنوبية في البحر الأصفر، وأصرت على أن الجيش الكوري الجنوبي يقف وراء ما زعمت أنه اقتحام المسيرات الكورية الجنوبية لحدودها.وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق، إن طائرات مسيرة كورية جنوبية تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية جرى رصدها ليلًا تحلق فوق بيونج يانج 3 مرات هذا الشهر، وهددت بالرد بالقوة إذا رصدت هذه الطائرات مرة أخرى، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وذكرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، في إعلانها عن النتائج النهائية لتحقيقها في توغلات المسيرات، أنها حللت برنامج التحكم في الطيران من بقايا مسيرة تحطمت بعد تسللها للشمال في 8 أكتوبر، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وقالت كوريا الشمالية إن المسيرة أقلعت من جزيرة باينجنيونج الحدودية الكورية الجنوبية في البحر الأصفر في الساعة 30:25:11 مساء في 8 أكتوبر، واخترقت المجال الجوي الإقليمي لكوريا الشمالية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن المسيرة نثرت "قمامة سياسية تحفيزية" في السماء فوق المناطق الواقعة بين مبنى وزارة الخارجية في كوريا الشمالية ومحطة مترو سيونجري في بيونج يانج في الساعة 08:32:1 صباحا في يوم 9 أكتوبر، بالإضافة إلى مبنى وزارة الدفاع في الساعة 11:35:1 صباحًا، في اليوم نفسه.ونشرت كوريا الشمالية رسمًا توضيحيًا لإظهار مسار المسيرة، ويرتفع مسار الرحلة، الذي جرى تحديده بخط أخضر، في اتجاه عقارب الساعة على طول الساحل الغربي بعد أن يبدأ من جزيرة باينجنيونج، ويدخل سماء بيونج يانج ويعود على نفس المسار إلى الجزيرة.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، إن النتائج "أثبتت بوضوح الطبيعة الاستفزازية الأكثر ابتذالًا ووقاحة لعصابات الجيش الكوري الجنوبي الذين تهربوا باستمرار من المسؤولية عن التوغل غير القانوني بطائراتهم المسيرة في سماء عاصمة كوريا الشمالية".وحذرت كوريا الشمالية من أن "مصدر كل المصائب والاستفزازات سيختفي إلى الأبد بهجوم بلا رحمة" من قبل الشمال إذا انتهكت كوريا الجنوبية سيادتها مرة أخرى.وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت مزاعم الشمال عن الطائرات المسيرة صحيحة.وردًا على التهديد العسكري الكوري الشمالي، حذرت وزارة الدفاع في سول من أن الشمال سيواجه "نهاية نظامه" إذا تسبب في أي ضرر للشعب الكوري الجنوبي.