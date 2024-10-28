إعلام عراقي: سماع أصوات انفجارات في القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا

أفادت وسائل إعلام عراقية، عن "سماع أصوات انفجارات في القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بسوريا"، وفق ما نقلت قناة الجزيرة. وفي وقت سابق،أفادت وكالة "سبوتينك"، بأن طائرات مسيرة تقصف قاعدة "التنف" الأميركية عند الحدود السورية العراقية. بدورها، تحدثت وسائل إعلام عراقية، عن "دوي انفجارات في قاعدة التنف التي تضم قوات أميركية في سوريا قرب حدود العراق"، وفق ما نقلت قناة الجزيرة.

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