متابعة تقنية للعنايات في المستشفيات الطرفية

يعمل تجمع المدينة المنورة الطبي على مراقبة العنايات المركزة الطرفية عبر التقنيات الحديثة؛ من خلال غرفة رئيسية تتابع جميع المستشفيات الطرفية من قبل أطباء متخصصين، وذلك بعد ربط المستشفيات تقنيا مع الغرفة المخصصة للمتابعة القابعة في المدينة المنورة.

ويشرف أطباء العناية المتخصصين على الحالات من خلال سير الحالات والمتابعة الدقيقة بعد الربط بين العنايات والأطباء والتواصل المباشر مع الطاقم التمريضي هناك، مما يسهل عملية متابعة الحالات بالمستشفيات دون الحاجة إلى نقلها أو تحويلها أو انتداب الأطباء المتخصصين.

توقيع اتفاقية

ويأتي ذلك بعد أن وقع تجمع المدينة المنورة الصحي وشركة «فيليبس» العربية السعودية للرعاية الصحية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية، لتحسين تجربة المرضى والممارسين الصحيين باستخدام أحدث الابتكارات الرقمية والتكنولوجية، وذلك بدعم من شركة الصحة القابضة وبالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتشغيل تجمع المدينة المنورة الصحي، وذلك ضمن أعمال ملتقى الصحة العالمي 2024، المُنعقد في الرياض.

حلول رقمية

وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول رقمية متطورة لتحسين جودة الرعاية الصحية في المدينة المنورة، مع التركيز على تقديم خدمات رعاية مبتكرة قائمة على تحليل البيانات والتقنيات الرقمية الحديثة، حيث ستُمكن هذه الشراكة من تحسين نتائج الرعاية الصحية وتخفيض التكاليف، مما يسهم في تقديم رعاية شاملة وفعالة للمرضى، وستركز على تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.

يذكر أن الصحة القابضة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع أطراف محلية ودولية في إطار سعيها لتعزيز كفاءة القطاع الصحي ورفع جاهزيته، وتحسين تجربة المرضى والممارسين الصحيين، بالإضافة لتمكينه باستخدام أحدث الابتكارات الرقمية والتكنولوجية.