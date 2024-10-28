شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الجوي يباشر مقيمًا تعرض لإصابة في موقع صحراوي بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل الإسعاف الجوي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، مقيمًا تعرض لإصابة في موقع صحراوي شمال المنطقة إلى مستشفى بريدة المركزي.

وفي التفاصيل، تلقت عمليات التحكم العملياتي بفرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة القصيم، بلاغًا من مواطن عند الساعة 1:25 ظهر أمس يفيد بإصابة مقيم يعمل في نفود المظهور غرب منجم البعيثة شمال المنطقة، وفورًا، توجهت فرقة من مركز إسعاف قبة، حيث قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، مع تحديد نقطة آمنة ومناسبة وسط المنطقة الصحراوية لهبوط الإسعاف الجوي. مباشرة الحالة

ضمانًا لسرعة مباشرة الحالة، وتسريع عملية نقله إلى أقرب منشأة صحية لتلقي الرعاية الطبية، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في وقت قياسي، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر، أن الخدمة الإسعافية من خلال الفرق الأرضية والإسعاف الجوي، متاحة لمحتاجيها على مدار الساعة بلا تأخير ودون استثناء، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، أو المواقع النائية التي يصعب الوصول إليها.

وشدد على أن الهيئة تكرس أدوارها وأعمالها في تقديم الخدمة الإسعافية لكل طالبيها، من خلال الاتصال برقم الطوارئ الموحد "997"، أو من خلال تطبيق "أسعفني"، أو نداء استغاثة عبر تطبيق "توكلنا خدمات" على الأجهزة الذكية، سعيًا نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية بجميع الوسائل التقنية والرقمية الحديثة، حرصًا على سلامة المواطن والمقيم.