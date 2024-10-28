شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء مناطق نجران والرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

كما يستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط.

حالة البحر: متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط.