شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: جهود مكثفة لإعلان مبادرة لوقف إطلاق النار فى غزة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الجزائرى: جهود مكثفة لإعلان مبادرة لوقف إطلاق النار فى غزة.. الرئيس: نحن ضد أى محاولة لتهجير الفلسطينيين من القطاع.. نؤكد على سيادة ليبيا وأن يكون الحل قرارا داخليا.. بحثنا تطوير التعاون بين مصر والجزائر فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.. واللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد بالقاهرة قريبا.. الرئيس الجزائرى: مصر لديها تجربة تتحدث عن نفسها ونستفيد منها والشركات المصرية معروفة ونتعاون معها في عدة مجالات.. نؤيد مبادرة الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى غزة.. والحل فى ليبيا يكمن فى شرعية الانتخابات..



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ـ الرئيس السيسى يؤكد خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الجزائرى: جهود مكثفة لإعلان مبادرة لوقف إطلاق النار فى غزة.. الرئيس: نحن ضد أى محاولة لتهجير الفلسطينيين من القطاع.. نؤكد على سيادة ليبيا وأن يكون الحل قرارا داخليا.. بحثنا تطوير التعاون بين مصر والجزائر فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.. واللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد بالقاهرة قريبا.. الرئيس الجزائرى: مصر لديها تجربة تتحدث عن نفسها ونستفيد منها والشركات المصرية معروفة ونتعاون معها في عدة مجالات.. نؤيد مبادرة الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى غزة.. والحل فى ليبيا يكمن فى شرعية الانتخابات



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