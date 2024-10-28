شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبنانى: أكثر من مليون نازح جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اللبناني ‎فادي علامة عن نزوح أكثر من مليون شخص جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأشار فادي علامة -في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد- إلى أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة طوارئ لمواجهة قضية النزوح.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اللبناني ‎عن أمله في وقف إطلاق نار قريبًا، مبينًا -في الوقت ذاته- أن تفعيل القرار رقم 1701 هو إطار الحل للوضع الراهن.

وفي سياق آخر، قال فادي علامة إن هناك مبادرات قائمة على التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتًا -في الوقت ذاته- إلى أن هناك تعاونًا مع اللجنة الخماسية للوصول لانتخاب رئيس للجمهورية.

يُذكر أن القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في جنوب لبنان، بعد 34 يومًا من الصراع، ويتضمن بنودًا بهدف حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار.