الحواط: الحرب قضت على ما تبقى من لبنان ولا يُمكن الإستمرار بالإرتهان لمشروع لا يُشبهنا

أشار النائب زياد الحواط، في حديث لـ"mtv"، الى أن "الحرب قضت على ما تبقى من لبنان ولا أظنّ أنّ هناك شيئًا إيجابيًّا في ظلّ الرغبة بالإستمرار بخريطة الطريق ما لم نقل الشروط التي وضعها هوكستين في اللقاءات السابقة مع برّي".
ولفت الحواط الى أن "إيران جرّت لبنان إلى حرب مساندة ورأينا الصفقات التي تُبرمها مع إسرائيل في وقت لبنان يُدمّر ونريد رئيس مهمة يُطبّق الدستور ويُعيد البلد إلى محيطه العربي ويتكلّم مع كلّ المكونّات وينفّذ خريطة إنقاذ".
وذكر أنه "لا يُمكن الإستمرار بالإرتهان إلى مشروع لا يُشبهنا وهل "حزب الله" حمى لبنان واللبنانيين؟ وغير صحيح أنّ الجيش لا يُمكنه التسلّح وكلّ اللبنانيين معه وسيقفون خلفه عندما يكون في المواجهة على عكس حزب الله".
وأضاف "أناشد أهالي منطقة جبيل التأكّد من هوية الناس التي تنزح إلى بلداتنا وقرانا وإذا ما كانت مسلّحة وهناك مسؤولية كبيرة على الناس أن تتنبّه لأي مظاهر غريبة ومثيرة للشك".
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