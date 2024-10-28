قاسم هاشم: هوكشاين لم يُحدّد حتى اللحظة لقاء مع برّي وحزب الله يدافع عن نفسه وعن الوطن سواء رَضِي البعض أم لم يرضَ

أكد النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"mtv"، أن "لبنان المادة الأساسيّة في لقاءات هوكشاين في تل أبيب ووقف إطلاق النار أولويّة ولم يُحدّد حتى اللحظة لقاء مع برّي"، لافتا الى ان "من يُمسك بالقرار الأميركي هو نتنياهو والإسرائيلي لم يتمكّن بعد من إنجاز أهدافه الميدانية برًّا كما لم يتمكّن من تنفيذ أحد شروطه بعودة المستوطنين في الشمال".
وأضاف هاشم، ان "حزب الله مكوّن أساسي في البلد وهو يدافع عن نفسه وعن الوطن سواء رَضِي البعض أم لم يرضَ فالعدوّ لديه أطماع في الجنوب ولو قام المجتمع الدولي بدوره لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
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