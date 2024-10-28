صلاح يخطف تعادلا قاتلا لليفربول أمام أرسنال

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع مضيفه أرسنال، بنتيجة 2-2، في المباراة التى أقيمت على استاد الإمارات بالعاصمة لندن، لحساب منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجارى 2024-2025.

وأدرك فيرجيل فان دايك التعادل للريدز بالدقيقة 18، قبل أن ينجح ميكيل ميرينو في تسجيل ثاني أهداف الجانرز بالدقيقة 43.

ونجح النجم المصري محمد صلاح، فى تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول بالدقيقة 81 من زمن المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة، ليتراجع للمركز الثانى، بينما رفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة فى المركز الثالث.

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بعدما حقق فوزا صعبا على منافسه ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.