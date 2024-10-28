شرف الدين: من الضّروري التّواصل بين لبنان وسوريا في ما يخصّ ملفّ النازحين وهذا لمصلحتنا

أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في حديث لـ"mtv"، الى أن "الهدف الأوّل من موضوع قصف المعابر هو حصار لبنان والهدف الثاني هو عرقلة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".
وأكد شرف الدين، أنه "من الضّروري التّواصل بين لبنان وسوريا في ما يخصّ ملفّ النازحين وهذا لمصلحتنا".
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