5 اشتراطات لترخيص المكاتب داخل المباني التجارية

أصدرت وزارة البلديات والإسكان مسودة لاشتراطات المكاتب داخل المباني التجارية، وذلك لتحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، حيث شملت المسودة 5 اشتراطات لإعطاء التراخيص لهذه المكاتب.

الاشتراطات والمتطلبات

وقالت الوزارة، إنه يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، كما يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

ومن ضمن الشروط، أنه يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها، كما يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحاضنات الأعمال، وأيضا يجب ترخيص المكاتب المغلقة داخل حاضنات الأعمال وفقًا للتنظيمات الخاصة بذلك.

وحول متطلبات الترخيص قالت الوزارة، إنه يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وكذلك تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها، وموافقة مالك الأرض.

كود البناء

وقالت مسودة تراخيص المكاتب إنه يجب الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص أنشطة المكاتب، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

ويجب كذلك الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة. عدة متطلبات وشملت المسودة متطلبات متعددة شملت: الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة، واللوحات التجارية، والمتطلبات الفنية العامة، والمتطلبات المعمارية، ومتطلبات الواجهات والمظهر العام للمكاتب الخارجية، ومتطلبات الدرج والأرصفة الخارجية (للمكاتب الخارجية)، ومتطلبات الأرضيات والأسقف، والإضاءة، والوقاية والحماية من الحريق، وغيرها. العاملون يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها: التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهرا مهنيا لائقا ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، وكذلك تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، فضلا عن عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

شروط الحصول على ترخيص مكتب

1. تكون الإجراءات وفقا لنظام التراخيص.

2. موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

3. تقديم سجل تجاري ساري المفعول.

4. موافقة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لحاضنات الأعمال.

5. ترخيص المكاتب المغلقة داخل حاضنات الأعمال وفقًا للتنظيمات الخاصة بذلك.