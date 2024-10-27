الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 تصل لبنان

وصلت مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تتضمن حمولة الطائرة مواد إغاثية متنوعة، تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية. ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية، ممثلة في ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة، لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.



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