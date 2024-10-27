بدأت رسميًا.. تفاصيل الضوابط الجديدة لـ "سفر السيدات" إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بدأت شركات الطيران، رسميًا تفعيل الضوابط الجديدة الخاصة سفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية سواء للزيارة أو العمل، حيث أرسلت الشركات رسائل إلى وكلاء السياحة والسفر بالضوابط الجديدة.

وعممت شركات الطيران العاملة بمصر، منشورًا على كافة عملائها، حول تفاصيل قرار تصريح سفر السيدات للسعودية اليوم ۲۷ أکتوبر، حيث أكدت شركات الطيران أن تلك الخطابات المرسلة جاءت بناء على تعليمات وزارة الدخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في مصر.

الفئات الدنيا الراغبات في السفر

وتقرر إلزام السيدات ذات المهن الضعيفة في جواز السفر (ربة منزل - دبلوم - بدون عمل) الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض" الزيارة - العمل" الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة و الجنسية.

وبدأت المطارات المصرية في تطبيق القرار مع التأكد من جدية مبررات سفرهن إلى المملكة العربية السعودية للأغراض المُحددة "العمل، الزيارة".

لا ينطبق على الحج والعمرة

واطلع "الخليج 365" على نص الخطاب المرسل إلى الشركات والوكلاء، والذي جاء فيه التأكيد على أنه اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، ووفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر العربية، يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بالسفر من دون هذا التصريح.

وكشف مصدر مُطلع، أن قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية لا ينطبق على السيدات المسافرات لأداء مناسك العمرة ، مشددًا على أنه لا توجد أية قيود على سفر السيدات المصريات إلى السعودية للعمرة.