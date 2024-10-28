شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص.

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، خطوات وإجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بـ عداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)، على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

8- بطاقة الرقم القومي للعميل.

9- إيصال مياه من أقرب جار.

10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدًا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد.

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.

ويمكن الحصول على ما تتيحه الشركة من خدمات عديدة تشمل (توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة انشائية)، تركيب عداد مياه فرعى لشقة، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية) وغيرها، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، والتي تقع في العناوين التالية:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال

12- الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

13- طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

14- شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

15- طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

16- طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

17- قرية المنوات.

18- قرية الشوبك.