وزير الخارجية يستقبل نظيره الصومالي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال أحمد معلم فقي أحمد.

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.