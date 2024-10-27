ولاية الجزيرة تفضح الخصوم

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود والأمم المتحدة عن هجوم عنيف شنّه مقاتلون في شرق وسط السودان، استمر لعدة أيام وأسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصًا في بلدة واحدة، يُعتبر هذا الهجوم جزءًا من النزاع المستمر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث يتواصل القتال ويتسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقف الصراع

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب لوكالة أسوشيتد برس، قبيل رحلتها إلى البلاد الأسبوع المقبل: «إن عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في ولاية الجزيرة تزيد من الخسائر البشرية غير المقبولة التي خلفها هذا الصراع على شعب السودان».

ودعت إلى تضافر الجهود الدولية لوقف الصراع، قائلة: «ليس هناك وقت نضيعه.. ملايين الأرواح في خطر»، وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، في بيان: «هذه جرائم فظيعة.. النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا يتحملون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثيرين».

وقالت إن الهجمات تشبه الأهوال التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والقتل الجماعي.

نزوح الآلاف

ويرى المراقبون أن كلا الطرفين ارتكبا جرائم حرب واغتصاب وتدمير واسع، وسلط بيان الأمم المتحدة على مقاتلي قوات الدعم السريع، حيث شنوا هجومًا واسع النطاق في قرى وبلدات على الجانبين الشرقي والشمالي من ولاية الجزيرة في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر، وأطلقوا النار على المدنيين واعتدوا جنسيًا على النساء والفتيات، مضيفة أنهم نهبوا الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك الأسواق المفتوحة.

وأدى الهجوم إلى نزوح أكثر من 4 آلاف شخص في مدينة تامبيوك وقرى أخرى في شرق الجزيرة، بحسب مصفوفة التتبع التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. ممرات آمنة

وقالت نقابة الأطباء السودانيين في بيان إن 124 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 200 آخرون في بلدة سريحة، مضيفة أن المجموعة اعتقلت ما لا يقل عن 150 آخرين، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على قوات الدعم السريع لفتح «ممرات آمنة» لتمكين منظمات الإغاثة من الوصول إلى الناس في القرى المتضررة، وجاء في البيان «لا توجد وسيلة لمساعدة المصابين أو إجلائهم لتلقي العلاج».

تعذيب المدنيين

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت، بعضها شاركه مقاتلو قوات الدعم السريع أنفسهم، أفرادًا من المجموعة شبه العسكرية وهم يسيئون معاملة المعتقلين، وأظهر أحد الفيديوهات رجلاً يرتدي زيًا عسكريًا يمسك برجل عجوز من ذقنه ويجره بينما كان رجال مسلحون آخرون يهتفون في الخلفية، ولم تستجب منظمة مراسلون بلا حدود فورًا لطلب التعليق.

واتهمت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، وهي تحالف من الأحزاب والجماعات المؤيدة للديمقراطية، قوات الدعم السريع باقتحام القرى، وفتح النار على المدنيين، فضلاً عن اعتقال «عدد كبير من السكان» وإساءة معاملتهم.

وفي بيان له، حمل التحالف قوات الدعم السريع «مسؤولية هذه الانتهاكات الجسيمة»، ودعا إلى محاسبة المتورطين فيها.

هجوم الجزيرة

ويأتي الهجوم على الجزيرة في الوقت الذي نجح فيه الجيش في استعادة المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ففي سبتمبر، شن الجيش عملية واسعة النطاق في العاصمة الخرطوم وما حولها، واستعاد مساحات شاسعة من المناطق من قوات الدعم السريع، وفي وقت سابق من هذا الشهر، استولى الجيش على جبل مويا، وهي منطقة جبلية إستراتيجية في ولاية الجزيرة، فضلاً عن مناطق في الجزيرة وولاية سنار المجاورة، وطرد قوات الدعم السريع.

وفي أكتوبر، انشق أحد كبار قادة قوات الدعم السريع، أبو عاقلة كعكل، الحاكم الفعلي للجزيرة، وسلم نفسه للجيش، ودفع ذلك مقاتلي قوات الدعم السريع إلى مهاجمة القرى والبلدات في الجزيرة التي تعتبر موالية لكيكيكل، بحسب تقارير محلية.

الحرب في السودان

بدأت في أبريل 2023 عندما انفجرت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع في قتال مفتوح في الخرطوم، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

اتسمت الحرب بارتكاب فظائع مثل الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية.

وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية إن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص حتى الآن، وفقًا لمجموعة بيانات مواقع الأحداث والصراعات المسلحة، وهي مجموعة تراقب الصراع منذ بدايته.