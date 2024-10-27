ظروف مروعة
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، السلطات الإسرائيلية بمنع وصول معظم المساعدات من الغذاء والدواء وسط «مستويات مروعة من الموت».
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية تركتا السكان المدنيين في «ظروف مروعة».
وأفادت خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة بأن 11 امرأة وطفلين كانوا من بين 22 قتيلا جراء غارات شنتها إسرائيل في وقت متأخر على منازل ومبان عدة في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. وأضافت أن 15 آخرين أصيبوا، وأن عدد القتلى قد يرتفع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة ضد مسلحين، ونفى ما قال إنها «أرقام نشرتها وسائل الإعلام» دون تقديم أدلة على روايته.
انتشال الجثث
قالت طواقم الدفاع المدني في غزة إنها انتشلت عددا من الجثث بعد غارة جوية إسرائيلية على مدرسة في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.
وحذرت منظمات الإغاثة من وضع كارثي في شمال غزة، الذي كان الهدف الأول للهجوم البري الإسرائيلي، والذي عانى أعنف الدمار في الحرب. وقد فرضت إسرائيل قيودا شديدة على دخول المساعدات الإنسانية الأساسية في الأسابيع الأخيرة. وتقول المستشفيات الثلاثة المتبقية في الشمال ـ أحدها تعرض لغارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ـ إنها أصبحت خارج الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: محنة الفلسطينيين لا تطاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.