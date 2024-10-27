كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "مصر اقترحت هدنة من يومين في قطاع غزة لمبادلة 4 أسرى إسرائيليين ببعض المعتقلين الفلسطينيين". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. وقال: "ستُعقد محادثات خلال 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم". وأوضح ‏السيسي "أننا جدد رفضنا تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: ستُعقد محادثات خلال 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري موقّت لإطلاق النار بغزة للتوصل لوقف دائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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