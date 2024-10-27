القناة 12 الإسرائيلية: منفذ عملية الدهس في حزما من مخيم شعفاط بالقدس ويحمل الهوية الإسرائيلية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "منفذ عملية الدهس في حزما من مخيم شعفاط بالقدس ويحمل الهوية الإسرائيلية".

وكان قد أفاد مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، عن "مقتل أحد المصابين بعملية الدهس في غليلوت".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت القناة 14 الإسرائيليّة، أنّه "تمّ إجلاء 24 مصابًا من مكان عمليّة الدّهس في غليلوت، 6 منهم بحالة خطيرة".

بدوره، أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي "أنّنا دفعنا بطواقم كثيرة لإسعاف عشرات المصابين، بينهم 10 حالتهم خطيرة".

وكانت قد لفتت الشّرطة الإسرائيليّة، إلى أنّ "عمليّة الدّهس في شمال ​تل أبيب​، تمّت على خلفيّة قوميّة".

يُذكر أنّ إذاعة الجيش الإسرائيلي، كانت قد أفادت بوقوع "40 جريحًا حالة 15 منهم خطرة، جرّاء عمليّة دهس بشاحنة شمال تل أبيب".