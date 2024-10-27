حزب الله: قصفنا مستعمرة اييليت هشاحر بصلية صاروخية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من مساء يوم الأحد 27-10-2024، مستعمرة اييليت هشاحر بصلية صاروخية".
وأوضح أن "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية خلال الساعات الماضية بصليات صاروخية مستوطنات كريات شمونة، نهاريا وإييليت هشاحر".
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