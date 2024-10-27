شكرا لقرائتكم خبر عن 68.450 حالة تباشرها الفرق الإسعافية بمكة خلال الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الحالات الإسعافية في مكة المكرمة

المراكز الإسعافية بمكة

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها خلال الربع الثالث من عام 2024م، موضحة أنه بلغ عددها 68.450 حالة.وأوضحت أن الحالات التي باشرتها تنوّعت ما بين مرضية وهي النسبة الأعلى، إذ بوشرت 30.507 حالة مرضية، بالإضافة إلى حالات الحوادث والتي بلغت 19.183.أما الحالات الأخرى بلغت 18.670 حالة تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.وتصدرت محافظة جدة عدد الحالات بـ 28.989 حالة، ثم محافظة العاصمة المقدسة بـ 26.792 حالة ومحافظة الطائف ثالثًا بـ 12.669 حالة.وتمتلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أسطولًا إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.هذا بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية والهوائية والاسكوترات.ويبلغ عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة 98 مركزًا تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء واختصاصيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.