شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 25 مليار جنيه أرباح.. بورصة مصر تغلق تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 25 مليار جنيه ليصل إلى 2.221 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 10.4 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.85% مسجلًا 30812 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.74% ليصل إلى 7923 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الذي أضاف نحو 0.67% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 11141 نقطة.