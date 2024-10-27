تطوّر جديد في قضية فيلم “الملحد” يزيد الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المحامي هاني سامح عن تطور جديد بخصوص الدعوى التي أقامها للمطالبة بعرض فيلم “الملحد”، حيث قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى 24 نوفمبر المقبل.

وذكر سامح في تصريحات صحفية أن الدعوى التي أقيمت في أغسطس الماضي بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، تحت رقم 89012 لسنة 78، تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عرض الفيلم في السينمات المصرية، واصفاً هذا القرار بأنه “رضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية”، رغم حصول الفيلم على ترخيص رقابي من المصنفات السمعية والبصرية رقم 121 لسنة 2023.

وقد أثار فيلم “الملحد” جدلاً واسعاً وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر هاشتاج لمقاطعة الفيلم بعد طرح البوستر الرسمي له. الفيلم، الذي كتبه إبراهيم عيسى وأخرجه محمد العدل، يتناول قضية التطرف الديني والإلحاد وتأثيرها على الشباب والمجتمع، ويضم مجموعة من النجوم، منهم محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، وصابرين.