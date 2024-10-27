شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف أكثر من 4 أطنان من المنتجات الفاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

المنتجات التالفة

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، أكثر من 4,000 كيلوغرام من المنتجات الفاسدة بأحد الأحواش الذي يستخدم لإنتاج الحلويات والمعجنات.وأُغلق الموقع وصُودرت مركبات، تستخدم في نقل المواد الغذائية.وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية رصدت عدة مخالفات تهدد سلامة المستهلكين، من بينها غياب الاشتراطات الصحية، ووجود 12 عاملًا دون بطاقات صحية، والعثور على طابعة باركود وفواتير تحمل أسماء تجارية مختلفة.ولفتت إلى أن المنتجات التالفة، شملت حليب البودرة والمعجنات والحلويات غير الصالحة للاستهلاك.وأكدت أمانة جدة استمرارها في تكثيف حملاتها الميدانية واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، لضمان سلامة المجتمع وصحة البيئة الغذائية.