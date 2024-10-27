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إتلاف أكثر من 4 أطنان من المنتجات الفاسدة بجدة

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واس - جدة  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف أكثر من 4 أطنان من المنتجات الفاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، أكثر من 4,000 كيلوغرام من المنتجات الفاسدة بأحد الأحواش الذي يستخدم لإنتاج الحلويات والمعجنات.
وأُغلق الموقع وصُودرت مركبات، تستخدم في نقل المواد الغذائية.

المنتجات التالفة

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية رصدت عدة مخالفات تهدد سلامة المستهلكين، من بينها غياب الاشتراطات الصحية، ووجود 12 عاملًا دون بطاقات صحية، والعثور على طابعة باركود وفواتير تحمل أسماء تجارية مختلفة.

ولفتت إلى أن المنتجات التالفة، شملت حليب البودرة والمعجنات والحلويات غير الصالحة للاستهلاك.
وأكدت أمانة جدة استمرارها في تكثيف حملاتها الميدانية واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، لضمان سلامة المجتمع وصحة البيئة الغذائية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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