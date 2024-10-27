"حزب الله": استهدفنا مستعمرة زرعيت ومستعمرة سعسع بمسيرتين انقضاضيتين

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد 27-10-2024، مستعمرة سعسع بمسيرتين انقضاضيتين وأصابتا أهدافهما بدقة".

ك١لك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد 27-10-2024، مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".