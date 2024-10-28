ياسمينا زيتون تحتفل بيوم ميلادها بصورة من الطفولة وتوجه رسالة مميزة لنفسها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون بيوم ميلادها الـ 22 عاماً حيث نشرت مجموعة صور على حسابها على إنستغرام مع تعليق هنأت نفسها من خلاله على ما حققته من نجاحات حتى الآن. ووعدت نفسها بتحقيق الكثير بعد من الأحلام التي بانتظارها. وكانت فازت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون للعام 2022 بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024 بالحفل الذي تم في مومباي في الهند بنسخته الـ 71. كما حصدت ياسمينا زيتون لقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا Miss World Asia & Oceania أيضاً متفوقة على منافستها من الهند.

ياسمينا الكبيرة تشكر ياسمينا الصغيرة

أكثر من صورة لافتة نشرتها ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون عبر حسابها على إنستغرام احتفالاً بيوم ميلادها أبرزها صورة لها بعمر صغير جداً وهي محاطة بالدمى والألعاب وهي تتحدث عبر هاتف لعبة للأطفال. وتعمدت ياسمينا زيتون اختيار هذه الصورة لتوجه شكراً خاصاً لـ ياسمينا زيتون الصغيرة التي ملأتها الأحلام والطموحات منذ كانت طفلة ونجحت بتحقيقها عندما كبرت سواء في حياتها العملية الخاصة أو ودراستها بشكل عام، وتحقيق أحلامها وطموحاتها في بلدها أو عالمياً مع الألقاب الجمالية العالمية التي حصدتها وتمثيلها بلدها في المحافل الدولية أفضل تمثيل.

غلبت ألوان الأحمر والأبيض والفضي والوردي على البالونات التي كانت تحملها ياسمينا زيتون احتفالاً بأجواء يوم ميلادها. وجاء قالب الحلوى باللونين الأحمر والأبيض. وفي لقطة طريفة جلست ياسمينا زيتون وهي تضحك في علبة مليئة بالبالونات الحمراء والبيضاء. وفي لقطة أخرى كانت تطفىء الشموع على قالب الحلوى. وحملت ياسمينا زيتون دمية من الصوف بلون حبة الزيتون الخضراء في إحدى اللقطات وقد كتب عليها بخط اليد بما يرمزإبى عائلتها "زيتون": "زيتونة إيجابية، قد أكون زيتونة صغيرة، لكنني أؤمن بك، اذهبي وافعلي ما تريدين". وبدا ان ياسمينا زيتون تستوحي من اسم عائلتها كلمة زيتون في إشارة منها على أن الزيتون شجرة مثمرة ومعطاءة وتضجّ بالحياة، وكذلك كتبت ياسمينا زيتون كلمة Olivia مزينة بها أسفل قالب حلوى ميلادها.

وعلى شكل رسالة جاء تعليق ياسمينا زيتون على مجموعة صورها التي نشرتها على إنستغرام، توجهت ياسمينا زيتون من خلالها إلى نفسها مثنية على كل ما فعلته ياسمينا من صغرها حتى الآن. وشكرت ياسمينا الكبيرة ابنة الـ 22 عاماً ياسمينا الصغيرة على الحلم الذي بدأته منذ طفولتها وحققته رويداً رويداً إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم في حياتها.

وتوجهت ياسمينا زيتون الكبيرة إلى ياسمينا الصغيرة بالقول: "يا ياسمينا الصغيرة، شكرًا لك على الحلم، شكرًا لك على معرفة ما تريدينه. أهدافك هي التي جعلتني ما أنا عليه، وأصبحت رسوماتك حياتي الحقيقية. لقد رسمتِ مستقبلك حرفيًا وهو حاضري الآن! سأستمر في الحلم مثلك حتى تتمكن ياسمينا المستقبلية من شكري. ياسمينا عمرها 22 عامًا".

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ياسمينا زيتون: لا شيء مستحيل بالحياة

وما كتبته ياسمينا زيتون في تعليقها على صور يوم ميلادها وطموحاتها الكبيرة، ينسجم مع ما ذكرته في مقابلة سابقة أجرتها معها "الخليج 365" حين قالت إنها تؤمن بشعار أن لا شيء مستحيل بالحياة وأن تجربة فوزها بلقب ملكة جمال لبنان أثبتت لها أن لا شيء مستحيل في الحياة. وعما لو كانت تطبق هذا الشعار في كل قراراتها، أجابت ياسمينا زيتون:" نعم لا شيء مستحيل. فحتى لو لم يتحقق الأمر الذي أصبو إليه من المرة الأولى أعود وأحاول مرة أخرى وأقول في قرارة نفسي سأنجح بالتأكيد بتحقيقه. كذلك أهلي يعتبرون أيضاً أننا كنا نعيش حياة عادية وأن ابنتهم بعمر الـ 19 تمكنت من تغيير كل حياتهم من خلال شعار أنه لا يوجد شيء مستحيل بالحياة".

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