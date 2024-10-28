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ميرنا وليد - بيروت - أثارت صورة للملاكم العالمي الشهير مايك تايسون ضجة واسعة بين الجمهور، بعد ان تم تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اظهرت الصورة الفرق بين البنية الجسدية لـ تايسون في عام 2002 و العام 2020، حيث ظهر التطور الكبير في رشاقته و عضلاته رغم كبر سنه.
و في وقت اسابق، شارك الفنان المصري هاني شاكر متابعيه صورة له تجمعه بأسطورة الملاكمة الأميركية، الملاكم السابق مايك تايسون، و علق شاكر على الصورة كاتباً : "مع بطل العالم السابق مايك تايسون في مطار القاهرة ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- رغم تقدمه بالسن.. مايك تايسون يحدث ضجة بسبب رشاقته و بنيته الجسدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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