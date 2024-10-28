بإطلالة لامعة.. هنا الزاهد تبرز جمالها بفستان بغاية الأناقة -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور بأخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، حيث إرتدت فستان ضيق ذات تصميم مميز و لامع باللون الفضي من دون أكمام، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج بغاية الجمال أظهرت من خلاله جمال ملامحها.



وكانت نشرت هنا الزاهد، مجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها.

وتألقت هنا في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً أصفر قصيراً، جاء بصيحة الكتف الواحدة، مع شق صغير عند الخصر، وذلك خلال تواجدها في مدينة برشلونة في إسبانيا لقضاء عطلتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

