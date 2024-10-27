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الامارات | في ليلة مدريد الظلماء.. لماذا غضب أنشيلوتي من دكة بدلاء برشلونة؟ (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشبت أزمة بين الطاقمين الفنيين لريال مدريد وبرشلونة خلال "كلاسيكو" لكرة القدم، دخل على إثرها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في حالة غضب ومشادة مع الكادر التدريبي في برشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن مساعد المدرب فليك احتفل بهدف برشلونة أمام الدكة الخاصة بريال مدريد الأمر الذي أثار حفيظة الجهاز الفني للنادي الملكي.

ونقلت عن أنشلوتي قوله: "لم يتصرف المدرب المساعد كرجل راقٍ خلال المواجهة.. والمدرب فليك اتفق معنا في وجهة نظرنا، وهذا ما حدث".

 

وكان قد تعرض لخسارة كارثية بنتيجة 0-4، السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة 11 من "الليغا".

من جهته، علق مدرب برشلونة على الواقعة: "لقد تحدثت مع كارلو أنشيلوتي عن اللقطة، نحن كنا نحتفل بالهدف، وهذا وضع طبيعي".يذكر أن الفارق بين الفريقين ارتفع إلى 6 نقاط لمصلحة برشلونة المتصدر والساعي لتجريد ريال مدريد من لقب الدوري الإسباني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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