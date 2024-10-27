أنغام تعبر عن سعادتها بالغناء مع محمد منير: بتشرف بوقوفي جنبك

أنغام لـ محمد منير: بتشرف بوقوفي جنبك

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غناء أنغام ومحمد منير

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آخر حفلات أنغام

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - عبرت النجمةعن سعادتها بعد غنائها مع الكينج، في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، والتي أُقيمت أمس السبت 26 أكتوبر، حيث أطربا الحضور بأغنية "يبهروك".شاركت النجمة أنغام جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها بالكينج، وعلقت عليها قائلة: "بحبك حب كبير وبتشرف بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج يا حبيب قلب كل المصريين".كانت النجمةقد شاركت الكينج محمد منير الغناء، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت أمس السبت، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "حكايات الأبطال"؛ احتفالاً بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.وقام الثنائي بغناء أغنية "هيبهروك" وسط تفاعل المتواجدين، كما شارك في الاحتفالية عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم محمد فؤاد، تامر عاشور، ومطرب الراب ويجز، وقُدم خلالها عدد كبير من الأغاني الوطنية.يذكر أنأحيت مؤخراً حفلتين في المتحف المصري الكبير يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري، وسط حضور جماهيري ضخم بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، إلى جانب عدد من أغانيها القديمة وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.ومن المقرر أن تشارك في مهرجان شتا الكويت، وقد نشر حساب "ليلة عمر" عن حفلها الغنائي، وإقامة ليلة إضافية لها بعد نفاد تذاكر الحفل، ونشر البوستر أن الليلة الأولى بتاريخ 6 من نوفمبر، في ما ستكون الليلة الثانية بـ7 من نوفمبر.اطلعوا إلى: مناسبة إطلاق ألبومها الغنائي.. إطلالات جمالية راقية من وحي أنغاملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».