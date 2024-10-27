أنغام تعبر عن سعادتها بالغناء مع محمد منير: بتشرف بوقوفي جنبك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - عبرت النجمة أنغام عن سعادتها بعد غنائها مع الكينج محمد منير، في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، والتي أُقيمت أمس السبت 26 أكتوبر، حيث أطربا الحضور بأغنية "يبهروك".
وقام الثنائي بغناء أغنية "هيبهروك" وسط تفاعل المتواجدين، كما شارك في الاحتفالية عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم محمد فؤاد، تامر عاشور، ومطرب الراب ويجز، وقُدم خلالها عدد كبير من الأغاني الوطنية.
ومن المقرر أن تشارك في مهرجان شتا الكويت، وقد نشر حساب "ليلة عمر" عن حفلها الغنائي، وإقامة ليلة إضافية لها بعد نفاد تذاكر الحفل، ونشر البوستر أن الليلة الأولى بتاريخ 6 من نوفمبر، في ما ستكون الليلة الثانية بـ7 من نوفمبر.
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أنغام لـ محمد منير: بتشرف بوقوفي جنبكشاركت النجمة أنغام جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها بالكينج محمد منير، وعلقت عليها قائلة: "بحبك حب كبير وبتشرف بوقوفي جنبك والغنا معاك يا كينج يا حبيب قلب كل المصريين".
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https://www.instagram.com/p/DBogMTft2B8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
غناء أنغام ومحمد منيركانت النجمة أنغام قد شاركت الكينج محمد منير الغناء، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت أمس السبت، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "حكايات الأبطال"؛ احتفالاً بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.
وقام الثنائي بغناء أغنية "هيبهروك" وسط تفاعل المتواجدين، كما شارك في الاحتفالية عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم محمد فؤاد، تامر عاشور، ومطرب الراب ويجز، وقُدم خلالها عدد كبير من الأغاني الوطنية.
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آخر حفلات أنغاميذكر أن أنغام أحيت مؤخراً حفلتين في المتحف المصري الكبير يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري، وسط حضور جماهيري ضخم بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، إلى جانب عدد من أغانيها القديمة وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.
ومن المقرر أن تشارك في مهرجان شتا الكويت، وقد نشر حساب "ليلة عمر" عن حفلها الغنائي، وإقامة ليلة إضافية لها بعد نفاد تذاكر الحفل، ونشر البوستر أن الليلة الأولى بتاريخ 6 من نوفمبر، في ما ستكون الليلة الثانية بـ7 من نوفمبر.
https://www.instagram.com/p/DAtNwdIMMJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DAtNwdIMMJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DAtNwdIMMJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اطلعوا إلى: مناسبة إطلاق ألبومها الغنائي.. إطلالات جمالية راقية من وحي أنغام
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».