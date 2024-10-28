عبدالملك بن كايد: مسيرة حاكم رأس الخيمة حافلة بالعطاء والتقدم

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أكد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم في تاريخ 27 أکتوبر 2010 شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية للإمارة، مسيرة حافلة بالعطاء والتقدم والازدهار، والمتمثلة في العديد من الإنجازات والمبادرات بكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية والصحية، وغيرها من المجالات التنموية.

وقال الشيخ عبد الملك بن كايد، إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، كرّس حياته لتشييد صروح التميز والتطور في إمارة رأس الخيمة، وتعزيز مكانتها على كل المستويات والأصعدة، من خلال حجم الإنجازات في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت بفضل الله ثم بجهود سموه، منطلقاً من روح الاتحاد ليرسخ مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أركان الاتحاد، وتتضافر جهوده مع جهودهم من أجل مواصلة مسيرة التقدم والنماء في دولتنا.

ورفع معاليه أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتوليه مقاليد الحكم في الإمارة. وقال نستذكر بهذه المناسبة المنجزات التي تمت في عهد سموه، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية.