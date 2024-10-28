الامارات | 8 نوفمبر آخر موعد للتقديم في «بعثات الربيع» الخارجية      

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار استقبال طلبات التقديم في البعثات الخارجية لفصل الربيع 2025 حتى 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد للتقديم، وذلك لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة، مؤكدة أن التقديم إلكتروني بنسبة 100% من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تستهدف الطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث الموضحة بالموقع الإلكتروني، وذلك لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس – ماجستير - دكتوراه) في أفضل التخصصات والجامعات العالمية، ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل من النتائج الأكاديمية السابقة ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التقديم على طلب بعثة دراسية عبر اتباع عدد من الخطوات عبر الضغط على زر «ابدأ الخدمة» على الرابط المناسب بعد التأكد من فئة المتقدم، حيث تنقسم لفئتين: الأولى خريجو الثانوية العامة للعام الجاري (طلبة الصف الـ12)، وخريجو الثانوية العامة للسنوات السابقة والطلبة المحولون من جامعات أخرى والمتقدمون لدراسة برامج الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) وبرنامج التبادل.

ويتعين على المتقدم تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو عبر الهوية الرقمية، وتعبئة البيانات وتحميل الوثائق المطلوبة، ومن ثم يتم استلام ومراجعة الطلب الخاص بالمتقدمين والتأكد من توافر البيانات والوثائق من إدارة البعثات، ثم التحقق من مطابقة الشروط والمعايير لبرنامج البعثات لكل طلب والتواصل مع المتقدمين لإيضاح إجراءات القبول.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب تقديم طلب الالتحاق ببرنامج البعثات بمدة لا تتجاوز الموعد النهائي المحدد. كما يتوجب على المتقدم تقديم طلب واحد فقط في فترة التسجيل للموسم.

وحول المتطلبات، أشارت الوزارة إلى أن اختبار الــEnglish EmSAT متطلب أساسي للحصول على بعثة دراسية، إضافة إلى اختبارات الإمسات المطلوبة للمواد الأخرى بحسب التخصص المراد دراسته مع ضرورة استيفاء بقية شروط الابتعاث، ومن المهم أيضاً توفير درجة الـTOFEL أو IELTS، حيث يتم طلبها أيضاً في الجامعات خارج الدولة ولأغراض استخراج التأشيرة الدراسية.

ويُشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن 150 في اختبار GRE Quantitative Score (مع العلم بأن درجة اختبار GRE شرط من شروط التقديم لبرنامج البعثات ولا يتعلق بالبرنامج الدراسي أو الجامعة المراد الدراسة فيها).

ولفتت إلى ضرورة أن تتم معادلة/التصديق على المؤهل السابق من الوزارة، وأن يلتزم المتقدم بالمدة المطلوبة للانتظام بالدراسة خارج الدولة بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة (نموذج الفحص الطبي متوافر في طلب التقديم، وبالإمكان اعتماده من أي مستشفى/مركز طبي حكومي داخل الدولة).

كما يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية كجزء مهم من إجراءات القبول. وأن يوفر شهادة إعفاء/تأجيل/إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور. وأن يوقّع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية، وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث، بعد حصوله على الموافقة النهائية.

• التقديم إلكتروني.. ورفض الطلبات المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة.