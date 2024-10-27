شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "مستقبل المشاعر" لبناء وتطوير القدرات الوطنية لموسم حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت شركة كدانة للتنمية والتطوير المنضمين لمسار "مستقبل المشاعر" والذي يعد جزءًا من برنامج "نخبة مكة".

يأتي هذا استكمالًا لبرنامج "نخبة مكة" والتي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في وقت سابق، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمشاركة في تطوير مكة المكرمة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م في خدمة ضيوف الرحمن.

خدمة ضيوف الرحمن

ويُعد "نخبة مكة" برنامجًا تدريبيًا ضمن برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للإسهام في رفع جودة التدريب والتعليم بما يحقق مستهدفات التنمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويهدف لبناء وتطوير القدرات الوطنية بالتأهيل على رأس العمل لمدة عام في تخصصات متعددة، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات الواعدة وتدريبهم عبر رحلة تطويرية متكاملة مصممة بناءً على أفضل الممارسات العالمية.





ويرتكز مسار "مستقبل المشاعر" على أربعة محاور، شملت التأهيل على رأس العمل، والحصول على الشهادات المهنية, وتنمية الجدارات الوطنية, ورفع مستوى المعرفة.

مسار "مستقبل المشاعر"

ويتميز البرنامج الذي يستهدف حديثي التخرج بتنوع التخصصات المستهدفة التي تغطي تخصصات نظم المعلومات الإدارية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة النقل، والاستثمار، وعلوم البيانات، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية، والجيوماتكس، والتواصل والعلاقات العامة.



وسيسهم المنضمون للبرنامج في إثراء تجربة الحاج الروحانية، إلى جانب تعزيز الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لعام 1446هـ.