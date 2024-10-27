شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مجالًا.. تدشين معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جدة 2025"، الذي نظّمته إدارة تعليم جدة ممثله بإدارة تنمية القدرات "قسم الموهوبين".

جاء بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، وعدد من قيادات تعليم جدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة. معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بجدة وتجول سموه في المعرض، واطلع على المشاريع التي شارك بها الطلاب والطالبات، مستمعًا لشرح منهم عن أهداف مشاريعهم التي شملت 22 مجالًا علميًا.

كما ضم المعرض الورش التدريبية للطلاب والطالبات، والأركان التعريفية لبرنامج الكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة.

وأشارت المدير العام لتعليم جدة إلى أن المعرض هدف لتوفير البيئة التنافسية بين الطلبة من أبناء وبنات تعليم جدة، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلميّة والتقنيّة، واكتشاف مواهبهم وإكسابهم مهارات البحث العلمي، وإعدادهم لتمثيل المملكة في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

أكثر من 18 ألف طالب وطالبة وفي الختام التُقطت الصور التذكارية مع سمو محافظ جدة.

كان تقدم أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم جدة للمرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة بمشاريعهم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جدة 2025"، رُفع منها 1500 مشروع في الفرز الأولي.

وبعد ذلك رشح منها 400 مشروع، للمرحلة الأولى والمشاركة في المعرض، وستتأهل المشاريع المرشحة على مستوى المملكة وصولًا للمنافسة العالمية.

