مديرية الدفاع المدني أعلنت عن مهماتها المنفذة منذ صباح اليوم جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ صباح اليوم الأحد الواقع وحتى الساعة.

وذكرت أن في ضاحية بيروت الجنوبية، وعلى اثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت برج البراجنة قرب مستشفى البرج وفي شارع بن منصور، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في المواقع التي تم استهدافها.

وأضافت المديرية "تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ هرة كانت محتجزة تحت انقاض مبنى في برج البراجنة وإخراجها حيّة من بين العوائق الاسمنتية".

وقالت المديرية إن في محافظة بعلبك وعلى أثر غارة إسرائيلية استهدفت 3 سيارات اثناء مرورها على طريق حوش بردى، عمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثامين 3 شهداء وسحب جريح من داخل السيارات المستهدفة. وفي الوقت نفسه عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في السيارات المستهدفة".

ولفتت إلى أن في محافظة النبطية جرت عمليات إطفاء عبر إخماد حريق منزل في جباع جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة، وإخماد حريق أعشاب جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصيلح، وإخماد حريق أعشاب وأشجار في بلدة زفتا جراء غارة جوية اسرائيلية استهدفت البلدة.

وأشارت المديرية إلى أنها نفذت عمليات بحث وإنقاذ، موضحة أنه على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عربصاليم تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، من سحب جريح من الموقع المستهدف. في الوقت نفسه، أخمد العناصر حريق المنزل وحقلاً من أشجار الزيتون في محيط المنزل الذي تم استهدافه، وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني السكنية في قعقعية الجسر، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل والبحث تحت الأنقاض، ما أسفر عن سحب جثمان شهيد ونقله الى مستشفى النبطية الحكومي".

وأكدت أنه تم تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية - حي المسلخ.

وبالنسبة لعمليات الإسعاف، فقد تم نقل جريح من مستشفى النجدة الشعبية الى مستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية.

أما الخدمات العامة في المنطقة، فقد تم إعادة فتح طريق جباع - النبطية بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت البلدة.

أما في قضاء صيدا، فذكرت المديرية أنه "استهدفت غارة إسرائيلية شقة ضمن مبنى سكني مؤلف من 3 طبقات في حارة صيدا. وعلى الفور توجهت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الموقع المستهدف وباشرت عمليات رفع الانقاض بحثا عن مفقودين بالتعاون مع الهيئات المحلية. واسفرت العمليات عن انتشال جثامين 9 شهداء وإنقاذ 35 جريحاً. في الوقت نفسه، أخمد العناصر حرائق اندلعت في ٤ سيارات كانت مركونة أمام المبنى الذي تم استهدافه".

ولفتت إلى أنه في قضاء صور، وعلى أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة برج الشمالي عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الهيئات المحلية على انتشال جثامين 5 شهداء وسحب جريح من الموقع المستهدف.

وبالنسبة للخدمات العامة، فثد تم تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.