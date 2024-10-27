شكرا لقرائتكم خبر عن ملك بوتان يصل الرياض وأمير المنطقة يستقبله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرياض مساء اليوم الأحد، الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

