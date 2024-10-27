شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الإختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

