طقس يومي لا يتخلى عنه الملك تشارلز والملكة كاميلا أبداً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - يترك الملك تشارلز والملكة كاميلا معجبي العائلة المالكة في حالة دائمة من الفضول، ويتساءلون كيف تبدو الحياة خلف جدران القصر، ومن حسن الحظ أن نجل الملكة توم باركر بولز، الذي تشاركه مع زوجها السابق أندرو باركر بولز، قدم لمحة نادرة عن الحياة الملكية الخاصة هذا الأسبوع، في مقابلة مع مجلة بيبول.

توم باركر يكشف أفضل الأوقات بالنسبة للملك والملكة

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كشف توم باركر، البالغ من العمر 49 عاماً، عن طقس من طقوس الملك تشارلز والملكة كاميلا اليومية الصارمة، التي يعتبرونها غير قابلة للتفاوض، وقال توم إن تناول شاي بعد الظهر في الساعة 5:00 مساءً له "أهمية قصوى" عندهما، مضيفاً: "إنه ليس مجرد كوب من الشاي، بل هو وجبة كاملة. هناك شطائر، ونوعان مختلفان من الكعك، والبسكويت، والبيض".

وتابع: "توجد عدة قواعد وطقوس صارمة لدى الملك والملكة، ولكن هذا الطقس لا يتنازلان أبداً عنه، تحديداً الملك تشارلز، الذي ظل في دائرة الضوء منذ ولادته تقريباً؛ أي من 75 عاماً، أغلبها ظل محتفظاً بشرب الشاي في التوقيت نفسه، وكان من قبل يحتسيه برفقة الملكة الراحلة إليزابيث، والآن يحتسيه برفقة الملكة كاميلا، وفي هذا التوقيت المقدس بالنسبة لهما، لا يسمحان بالتحدث في العمل أو في المهام الملكية أو بأى شيء جاد آخر".

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حقيقة تحويل الملك تشارلز قلعة بالمورال لإقامة حفلات الزفاف

يمتلك الملك تشارلز قلعة بالمورال في أسكتلندا -المعروفة بوصفها ملاذاً للعائلة المالكة البريطانية صيفياً لأجيال؛ حيث تُوفيت الملكة إليزابيث في عام 2022- وممتلكاتها التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان. وقد تزايدت التكهنات بأن الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، يسعى للحصول على إذن لتحويل مبنى على أراضي قلعة بالمورال إلى مكان لإقامة حفلات زفاف، حيث ذكرت صحيفة Times، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أنه تم إرسال طلب إلى مجلس أبردينشاير لإجراء "تغيير كبير" على مبنى الملكة -القريب من القلعة- الذي قد يسمح بإقامة حفلات الزفاف.

وفقاً للمنفذ، جاء في الطلب: "يمكن استخدام جزء مبنى الملكة من القلعة لحفلات الزفاف والعشاء والاجتماعات والمناسبات المرتبطة. قد تتضمن هذه الأحداث عروضاً حية ورقصاً حتى الساعة 12:30 صباحاً، مع أحداث نادرة طوال العام".

وبحسب ما ورد، فإن هذا الطلب يهدف إلى تعزيز سعة المبنى، الذي بُني في الثمانينيات لاستيعاب الموظفين وتم تجديده في عام 2023 لإنشاء المزيد من مساحة تناول الطعام للسياح. وستزيد الخطط من سعة المكان من 250 إلى 277 شخصاً في الداخل، ومن 40 إلى 144 شخصاً في الهواء الطلق.

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في أعقاب هذا الطلب، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في 24 من أكتوبر أن هذا لا يعني أن أفراد الجمهور سيكونون قادرين على الزواج هناك. وأكدت المؤسسة الملكية لاحقاً أن هذا لم يكن هو الحال، "من المفهوم أن بالمورال، في الواقع، لديها ترخيص مناسب ساري المفعول لأكثر من 15 عاماً لاستضافة حفلات الزفاف والمناسبات والوظائف إذا رغبت في ذلك، ولكن لا توجد خطط للقيام بذلك تجارياً".

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