موعد حفل عمرو دياب مع نجوم مهرجان الجونة 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - يبدو أن حفل عمرو دياب الخاص لضيوف ونجوم مهرجان الجونة السينمائي، صار طقسا سنويا، حيث أعلن عمرو عن ليلة لا تنسى للاحتفال بالفن والموسيقى، سيقدمها يوم 31 أكتوبر الجاري قبل 24 ساعة من حفل الختام وإعلان جوائز الدورة السابعة.

وأعلن عمرو دياب رسميا عن موعد حفله عبر حسابه بموقع انستغرام، مؤكدا إقامته يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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يذكر أن حفل عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، يحضره نجوم الفن وضيوف المهرجان فقط، ولا يسمح بإذاعته، وكان يقام أحيانا عقب انتهاء فعاليات المهرجان كاحتفال بالأعمال الفائزة بجوائز الجونة.

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حفل عمرو دياب في القاهرة

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة يوم 11 نوفمبر المقبلـ كما يستعد لتقديم ليلة خاصة ضمن فعاليات موسم الرياض بدورته الجديدة.

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