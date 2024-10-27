حلا شيحة من مهرجان الجونة السينمائي لـ الخليج 365: السلم والثعبان حالة خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - أُقيم مساء اليوم الأحد عرض خاص لفيلم "السلم والثعبان"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة لهذا العام 2024، حيث أُقيم العرض في "سي سينما" بحضور عدد من صناعه والمشاركين به، من بينهم الفنانة حلا شيحة، والمخرج والمؤلف طارق العريان، المنتج والسيناريست محمد حفظي.

وأجرى موقع "الخليج 365" مقابلة معها، ومن خلاله تحدثت في أكثر من موضوع منها ما هو متعلق بشعار الدورة الحالية، وأخرى تتعلق بأعمالها الفنية.

شعار مهرجان الجونة

في البداية أشادت النجمة حلا شيحة، بالشعار الذي تحمله الدورة السابعة والحالية لمهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2024، وهو "سينما من أجل الإنسانية"، قائلة: "أحلى شعار بكل تأكيد لأن السينما يجب أن تكون من أجل الإنسانية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيداً من الإنسانية".

وفي حال ما إذا أُتيحت فرصة للفنانة حلا شيحة لعمل فيلم عن "الإنسانية" فستكون فكرته لها أكثر من شق منها عن أطفال الشوارع، وأخرى ستسلط الضوء على الأشخاص الذين يمارسون أفعالاً غير قانونية، إشارة منها لـ"مافيا" التي تتخصص في تجارة وسرقة أعضاء الأطفال.

ذكريات السلم والثعبان

وخلال حديث حلا شيحة لـ"الخليج 365"، استرجعت ذكريات فيلم "السلم والثعبان" ولا سيما في المشاهد التي جمعتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي قدمت دور والدتها؛ إذ قالت إن شخصية "ياسمين" التي ظهرت بها خلال أحداث الفيلم لا تزال تمثل حالة خاصة لها، وتحديداً في المشاهد التي جمعتها برجاء الجداوي حيث كانت الأخيرة دائمة النصح لها، لافتة إلى أنها تستعين بهذه النصائح في تعاملها مع أبنائها.

واستطردت قائلة: "بحب أولادي ومش بحب فرض الرأي وبحب التفاهم والتسامح، ومش بحب أسلوب الضغط خصوصاً في ظل الفوراق العمرية بيني وبينهم".

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دور مستقبلي

رغم تألق النجمة حلا شيحة في أكثر من عمل درامي أو سينمائي مثل مسلسل "خيانة عهد"، و"زلزال" وفيلم "غاوي حب"، وغيرها من الأفلام؛ فإن هناك دوراً تتمنى حلا تقديمه، وهو شخصية الأم "اللذيذة"، موضحة أن سبب رغبتها في تقديم هذا الدور هو أولادها الذين يأخذونها معهم في قصص مليئة بالخيال.

وتابعت: "نفسي أعمل دور الأم اللذيذة، علشان بروح وبقعد مع أولادي في قصص من الخيال".



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