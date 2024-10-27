خارجية ساحل العاج: إجلاء الطاقم الدبلوماسي والرعايا المقيمين في لبنان بسبب الحرب

أعلنت وزارة خارجيّة ساحل العاج، أنّ الرّئيس الحسن وتارا "قرّر إعادة رعاياه والطّاقم الدّبلوماسي المقيمين في لبنان" إلى الوطن، "على خلفية الأزمة التي تهز الشرق الأوسط".
وأوضحت في بيان، أنّ نظرًا إلى "تصاعد التوتّر بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حزب الله"، أطلقت ساحل العاج عمليّة إعادة إلى الوطن، تشمل مئة مواطن يعيشون في لبنان، أعرب 60 منهم عن رغبتهم بالعودة إلى البلاد".
وكان نحو عشرين من رعايا ساحل العاج قد أُعيدوا بالفعل إلى البلاد يوم الجمعة الماضي، من دون أي يصدر أي بيان رسمي بهذا الصّدد.
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