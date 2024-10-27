بيان 7 دول غربية: نحث إسرائيل على الحفاظ على حصانة الأونروا وتسهيل وصول المساعدات بشكل آمن

أعلنت 7 دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، في بيام مسترك، أنه "لدينا قلق عميق إزاء بحث الكنيست إلغاء حصانة الأونروا وحظر عملها، ونحن نحث إسرائيل على احترام التزاماتها والحفاظ على حصانة الأونروا وتسهيل وصول المساعدات بشكل آمن".

وأكد البيان أنّ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، تقدم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية حيوية منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والقدس المحتلة، والضفة الغربية، وفي أنحاء المنطقة".

وشدد على أنه "من دون عمل الوكالة، فإنّه سوف يتعطل بشدة تقديم تلك المساعدة والخدمات بما فيها التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، في غزة والضفة الغربية، إن لم يصبح مستحيلاً".