موعد مباراة ليفربول وأرسنال.. والتشكيل المتوقع.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد نادي آرسنال لخوض لقاء صعب وقوي أمام منافسه ليفربول في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

يأتي فريق آرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

بينما يحل فريق ليفربول في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 برصيد 21 نقطة، من 7 انتصارات وخسارة

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، اليوم الأحد، الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «الإمارات» معقل المدفعجية، مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال وليفربول مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل آرسنال ضد ليفربول

من المتوقع أن يكون تشكيل آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي وفقًا لاختيارات الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني.

حراسة المرمى دافيد رايا

خط الدفاع بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تيمبر

خط الوسط ديكلان رايس- توماس بارتي- لياندرو تروسارد

خط الهجوم جابرييل مارتينيلي- كاي هافيرتز- بوكايو ساكا

تشكيل ليفربول ضد آرسنال

بينما متوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد آرسنال كالآتي وفقًا لرؤية الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للريدز

الحارس الأساسي كيليهير

الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبيرتسون

وسط الميدان ريان جرافنبيرخ- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي

الهجوم لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح