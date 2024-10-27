حريقان في خراج قيتولي- جزين وبلدة مرياطه قضاء زغرتا وطوافات الجيش تتدخل

شب حريق في خراج بلدة قيتولي بمنطقة جزين، حيث اشتعل بستان زيتون وامتدت الحرائق الى اشجار الصنوبر والاشجار الحرجية. ويعمل عناصر الدفاع المدني بمساعدة أهالي المنطقة على إطفاء الحريق. كذلك اندلع حريق كبير في بساتين الزيتون المحاذية لبلدة مرياطه في قضاء زغرتا لناحية جبل تربل، وانتشرت السنة اللهب بشكل سريع بفعل الرياح، ما استدعى تدخلاً سريعاً من عناصر الدفاع المدني مدعومة بطوافات من الجيش اللبناني والأهالي، من اجل السيطرة على النار وإبطاء امتدادها لجهة المنازل.

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