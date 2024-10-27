النشرة: إصابات جرّاء غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا في برج الشمالي- صور وغارة أخرى استهدفت عربصاليم

أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة للأونروا في منطقة برج الشمالي في صور. كما أفاد عن غارة استهدفت بلدة عربصاليم.

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