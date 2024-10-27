متظاهرون إسرائيليون قاطعوا كلمة لنتانياهو بهتافات مناوئة خلال مراسم حداد

قاطع متظاهرون إسرائيليون بعضهم من عائلات الأسرى كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مراسم حداد على إسرائيليين قتلوا خلال الحرب وعملية طوفان الأقصى العام الماضي.
وهتف العديد من الحضور في وجه نتانياهو بعبارة "عار عليك" وأحدثوا ضجة، مما أجبر نتانياهو على إيقاف خطابه بعد وقت قصير من بداية كلمته.
وقاطع أقارب القتلى نتانياهو بعد عدة دقائق من بدء خطابه. وتسببت المقاطعة بتوقفه عن الحديث ووقف بلا حراك على المنصة في موقع إحياء الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى الذي أقيم في القدس.
وكان قد تم بث الحدث التذكاري المهم على الهواء مباشرة في جميع أنحاء البلاد.
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