أفادت قناة المملكة الأردنية، عن وصول قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون إلى العاصمة الأردنية عمّان. وقالت إن "رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بحث في عمّان مع قائد الجيش اللبناني التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش وصل إلى عمّان وبحث مع رئيس الأركان الأردني التطورات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.