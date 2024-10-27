حزب الله: استهدفنا تجمعَين لجنود العدو في مستعمرة المنارة وجنوب بلدة الضهيرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الأحد 27-10-2024 مجددًا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الأحد 27-10-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الضهيرة بصلية صاروخية".