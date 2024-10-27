الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتساءل ولي أمر طالب: هل يحق للمدرسة رفض تسجيل الطلبة أصحاب الهمم؟

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه لا يُسمح برفض تسجيل الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدارس التي يختارونها، تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون لدى المدرسة السعة لاستقبالهم، حسب الصف، والسنة المناسبة، والالتزام في إجراءات القبول بإعطاء الأولوية لحضور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية وإخوتهم بالمدرسة نفسها، مشيرة إلى ضرورة اتباع المدارس مبدأ الدمج الذي ينصّ على أن الحصول على التعليم يعتبر حقاً من حقوق الطلبة.